مصر والاردن وفلسطين في قمة ثلاثية تعقد في القاهرة

العالم -مصر

ومن المقرر أن تبحث القمة الثلاثية التي ستجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الاردني عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمقر رئاسة الجمهورية لبحث القضايا المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما ستناقش القمة جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء، اضافة الى استمرار التوسع الاستيطاني، وهدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، وتهديد عائلات العديد من الاحياء في القدس المحتلة، والطرد من منازلهم ومزارعهم، والاستيلاء على أراضيهم.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد وصل يوم أمس الأربعاء، إلى مصر في زيارة رسمية كان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير الشباب المصري أشرف صبحي، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين طارق طايل، والسفير الفلسطيني لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويرافق عباس في الزيارة: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.