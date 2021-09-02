وزير خارجية الاحتلال يستقبل السفير البحريني: آمل بزيارة البحرين قريبا

العالم - الإحتلال

وجاءت تصريحات لبيد خلال استلامه أوراق اعتماد السفير البحريني في "إسرائيل"، يوسف الجلاهمة، الذي وصل إلى "إسرائيل" أمس من أمس، الثلاثاء.

وبينما استقبل لبيد السفير الإماراتي فور وصوله تل أبيب باحتفال رسمي، اقتصر استقبال السفير البحريني على لقاء في الكنيست، اليوم، على هامش مداولات المصادقة على الميزانية في الكنيست.

ومن المقرّر أن تفتح السفارة البحرينية في "إسرائيل" قريبًا، دون الإعلان عن مكانها أو موعد الافتتاح.

وقال لبيد إن "دولا كثيرة في المنطقة ترى العلاقات القوى الجارية بلورتها بيننا وبين البحرينيين.. وفي المستقبل ستنضمّ إلى دائرة دول السلام التي تغيّر وجه الشرق الأوسط".

وأوّل من أمس الثلاثاء، وصل الجلاهمة إلى تل أبيب، وعدّت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية الوصول على أنه "خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما".

وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، أعلنت البحرين تعيين الجلاهمة أول سفير لها لدى تل أبيب، وأدى الأخير في 29 أيار/ مايو الماضي، اليمين القانونية أمام الملك البحريني.

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2009 و2013.

وعينت "إسرائيل"، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، إيتاي تاغنر، قائما بأعمال سفارتها في العاصمة البحرينية، المنامة.