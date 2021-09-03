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ايران ترفض الانتقائية في تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

ايران ترفض الانتقائية في تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

صرحت سفيرة ومساعد الممثلية الدائمة الايرانية في منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي بان ايران تدعو للتنفيذ الكامل والمؤثر ومن دون تمييز لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية.

العالم - ايران

وقالت ارشادي في كلمة لها الخميس حول تطورات الشرق الاوسط والملف الكيمياوي السوري: اننا نجدد دعمنا الكامل لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية وتعزيز اقتدارها وبصفتنا عضوا مدافعا عن هذه المعاهدة المهمة لن نتوانى عن بذل اي جهد لتحقيق اهدافها.

واضافت: انه فضلا عن ذلك فاننا ندعو الى شمولية المعاهدة للعالم كله ونعتقد انه ومن اجل تحقيق ذلك يجب ارغام الكيان الاسرائيلي على الانضمام لهذه المعاهدة من دون اي شروط مسبقة او تاخير.

وتابعت ارشادي: ان ايران بصفتها ضحية كبيرة للاسلحة الكيميائية المستخدمة ضدها خلال الحرب التي فرضت عليها ، تدين بشدة استخدام هذه الاسلحة من قبل اي كان وفي اي نقطة وتحت اي ظرف.

واضافت: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها احد الاعضاء الناشطين في منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية تؤكد على اهمية ضمان نشاط المنظمة المستقل والمحايد والمهني.

وتابعت: ان هذا الامر يحظى باهمية خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتنفيذ التزامات الدول الاعضاء ومنها الجمهورية العربية السورية.

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