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المفتي قبلان: زمن الغرور الأميركي انتهى والاملاءات ولّت

المفتي قبلان: زمن الغرور الأميركي انتهى والاملاءات ولّت
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن العالم تغيّر وزمن الغرور الأمريكي انتهى والاملاءات ولّت، مشيراً في رسالة الجمعة، انه مهما كان المشوار طويلاً والتحديات كبيرة، فاللبنانيون مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات ولن يستسلموا أو يسلموا بلدهم مهما بلغ الجور عليهم ومهما اشتدت وطأة الحصار.

العالم ـ لبنان

وقال المفتي قبلان ان على المعنيين بتأليف الحكومة إعلان تشكيلة توحي بالثقة ولو بالحد الأدنى مع علمنا المسبق أنها لن تكون الحل السحري، ولكن هي بالتأكيد المدخل الطبيعي لمواجهة الأسوأ.

وأكد أن “اللعبة انتهت، ولا بد من فرملة السقوط المروع وبسرعة، من خلال قيام حكومة تضع حدا لهذا الفراغ المريب، ولهذا التسيب الذي لم يعد مقبولا تحت أي عنوان. وعلى المعنيين بتأليف الحكومة إنهاء هذه المسرحية، فالمشكل كبير، والكوارث لا تعد”.

اضاف: “البلد الآن على سباق مع الموت، واللبنانيون جميعا غارقون في الأزمات، أزمة معيشية، لعبة نفط، لعبة دولار، فساد، دواء، غذاء، احتكار، إنها عملية تجويع منظمة وخطيرة بإشراف أميركي، وبأدوات لبنانية ” وتابع: “على اللبنانيين إذا كانوا جادين وصادقين في تخليص بلدهم وثابتين على وحدتهم وشراكتهم الوطنية والإنسانية أن يقولوا بصوت صارخ لا للمؤامرة ولا لفتات البنك الدولي”.

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