شاهد:طالبان تنصب أعلام "الامارة الاسلامية" في أنحاء كابول

العالم - مراسلون

يصل عناصر طالبان الليل بالنهار لتغيير ملامح العاصمة كابل لتؤكد الحركة سيطرتها عليها، ينصبون اعلام (الامارة الإسلامية) في كل مكان وهم بانتظار اعلان حكومتهم خلال ايام، اما شكل الحكومة ومن يديرها فتلك تفاصيل لا يكترث الافغان لها، فالمواطنون يريدون نظاما يوفر لهم الاستقرار والامن.

وقال فاروق وهو مواطن افغاني: نريد من الامارة الاسلامية طالبان، المتواجدين هنا في افغانستان الاسراع بتعيين الرئيس ووزراء الحکومة الجديدة لکي ينتهي قلق ومحنة الشعب ونبدأ العمل والتجارة من جديد.

الاستقرار المفقود اولوية لدى الجميع، وحالة انعدام الامن سادت البلاد حتى اثناء رحيل الامريكيين.

هنا المنزل الواقع شمال مطار كابل والذي تعرّض لضربة من طائرة أمريكية بذريعة انه مخبأ لجماعة داعش.

ولكنّ الحقيقة مرة فقد قتل الأمريكيون هنا عشرة 10 مدنيين بما في ذلك ستة اطفال.

وقال ايميل احمدي وهو اب واخ وعم الضحايا العشرة:"نحن نتألم ونعاني ولدينا مشاكل كثيرة من نريد منهم القدوم هنا لمواساتنا ومساعدتنا ولكي يقفوا بقربنا ويقولوا للعالم أجمع انه لايجب ان تقع مثل هذه الحادثة مرة اخری".

طالبان ادانت الهجوم وعبّرت عن انزعاجها من توالي الضربات الاميركية مؤكدة انّ الضربات ألحقت خسائر بصفوف المدنيين وهو امر قال البنتاغون سيحقق حوله.

هذه هي اخر جرائم الأمريكيين في افغانستان قبل رحيلهم كما يقول أقارب الضحايا، ضربتهم تحت ذريعة مهاجمة داعش، وقبلها كانت تستهدف المدنيين بحجة أنهم من طالبان أملا في الحاق الهزيمة بالحركة؛ الحركة التي تستعد لاعلان حكومتها ثانية بعد خروجهم.