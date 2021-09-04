تشييع مهيب لجثمان آية الله الحكيم في كربلاء المقدسة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان موكب تشييع جثمان آية الله السيد محمد سعيد الحكيم خرج من حسينية النجف الاشرف (المشاهدة القديمة) باتجاه مراقد الامام الحسين عليه السلام وأبالفضل العباس سلام الله عليه في كربلاء المقدسة.

وأكد مراسل العالم ان عدداً كبيراً من المشيعين العراقيين قدموا من شتی المحافظات للمشاركة في تشييع جثمان هذا المرجع الكبير.

وشارك عدداً كبيراً من ممثلي المرجعيات الدينية وشيوخ العشائر والحوزات الدينية في هذا التشييع.

وشارك في مراسم التشييع ممثلين عن الحكومات المحلية وسط استنفار امني كبير من قبل قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء.

وتوفی آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يوم أمس، إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاماً.

وكان آية الله السيد محمد سعيد الحكيم من كبار المرجعيات الدينية في النجف الاشرف.