السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الوطني الحر: لن نقف مكتوف الأيدي أمام المماطلة بتأليف الحكومة

الوطني الحر: لن نقف مكتوف الأيدي أمام المماطلة بتأليف الحكومة
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال التيار الوطني الحر انه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة وسنبدأ اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

العالم_لبنان

وعقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب ​جبران باسيل​ وناقش جدول أعماله، وأصدر بياناً، قال فيه، "إن الذين يدّعون ​دعم​ دولة الرئيس المكلّف ويعرقلون في الوقت نفسه ​تشكيل الحكومة​ لدفع الرئيس المكلّف للاعتذار، يتحمّلون المسؤولية عمّا يترتّب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدّد ​الأمن​ والاستقرار".

وأكّد المجلس أن "القوى الماضية في مخططها لاسقاط رئيس الجمهورية ستفشل حتماً في ​تحقيق​ هدفها، لكنها في المقابل ستكمل الحصار على ​الشعب اللبناني​ المهدّد بالفوضى وبالتجويع وبفقدان الدواء والطاقة.

وعليه يدعو المجلس السياسي رئيس الحكومة المكلّف الى الاتفاق سريعاً مع رئيس الجمهورية، شريكه الدستوري في تأليف الحكومة، واعلان التشكيلة الحكومية بعدما تم تخطي كل العراقيل المفتعلة، لتأمين ولادة حكومة قادرة على الاصلاح ووقف الانهيار".

‏وحذّر من أن "التيار لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة وهو سيبدأ عملية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن".

ونبّه ​التيار الوطني الحر​، "من دخول لبنان في أزمة كبيرة قريباً إذا لم يُصدِر مجلس النواب قانوناً يجيز لمصرف لبنان تمويل ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ‏من دون المساس قانوناً بالاحتياطي الالزامي، وذلك لشراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء بمعدّل لا يقل عن 16 ساعة يومياً مما يوقف الهدر والكلفة المالية العالية الناتجة عن شراء المازوت للمولّدات".

وحذّر التيار، "من عرقلة أو تأخير اصدار وتوزيع البطاقة التمويلية التي ستوفّر للمواطنين الحد الأدنى من القدرة الشرائية تعويضاً عما سيخسرونه نتيجةً لرفع الدعم عن المحروقات".

كذلك، "طالب بإصدار القانون الذي قدّمه تكتل لبنان القوي والذي يعطي مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تمكّنهم من الذهاب الى عملهم وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتسيير عجلة الدولة".

ورأى التيار، أن "إنتاج الطاقة عبر مؤسسة كهرباء لبنان وتوفير البطاقة التمويلية والمساعدة الاجتماعية، هي شروط أساسيّة لإعادة فتح المدارس بالحضور الالزامي وهذا ما يشكّل ضرورة قصوى لانتظام الحياة الطالبية الطبيعية".

روابط ذات صلة

الأميركيون وقواعد اللعبة الجديدة في لبنان

بيان المجلس الشيعي الأعلى حول صحة الشيخ عبدالأمير قبلان

هكذا يستقبل اللبنانيون ناقلة المحروقات الايرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جبهة المقاومة في بنجشير: هزيمتنا ستفقد الغرب آخر حليف له في أفغانستان

رويترز: إعادة فتح مطار كابول لتلقي المساعدات واستئناف الرحلات الداخلية

الحكومة الفرنسية تتلقى أسئلة برلمانية حول موقفها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

وزير الصحة الايراني: سنستورد العدد الكافي من لقاحات كورونا

طالبان تفرق مظاهرة نسائية في كابول

فضل الله: أبواب الحصار الأميركي بدأت تتكسّر وأُُسقط الفيتو ضد التواصل مع سوريا