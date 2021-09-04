الوطني الحر: لن نقف مكتوف الأيدي أمام المماطلة بتأليف الحكومة

العالم_لبنان

وعقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب ​جبران باسيل​ وناقش جدول أعماله، وأصدر بياناً، قال فيه، "إن الذين يدّعون ​دعم​ دولة الرئيس المكلّف ويعرقلون في الوقت نفسه ​تشكيل الحكومة​ لدفع الرئيس المكلّف للاعتذار، يتحمّلون المسؤولية عمّا يترتّب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدّد ​الأمن​ والاستقرار".

وأكّد المجلس أن "القوى الماضية في مخططها لاسقاط رئيس الجمهورية ستفشل حتماً في ​تحقيق​ هدفها، لكنها في المقابل ستكمل الحصار على ​الشعب اللبناني​ المهدّد بالفوضى وبالتجويع وبفقدان الدواء والطاقة.

وعليه يدعو المجلس السياسي رئيس الحكومة المكلّف الى الاتفاق سريعاً مع رئيس الجمهورية، شريكه الدستوري في تأليف الحكومة، واعلان التشكيلة الحكومية بعدما تم تخطي كل العراقيل المفتعلة، لتأمين ولادة حكومة قادرة على الاصلاح ووقف الانهيار".

‏وحذّر من أن "التيار لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة وهو سيبدأ عملية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن".

ونبّه ​التيار الوطني الحر​، "من دخول لبنان في أزمة كبيرة قريباً إذا لم يُصدِر مجلس النواب قانوناً يجيز لمصرف لبنان تمويل ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ‏من دون المساس قانوناً بالاحتياطي الالزامي، وذلك لشراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء بمعدّل لا يقل عن 16 ساعة يومياً مما يوقف الهدر والكلفة المالية العالية الناتجة عن شراء المازوت للمولّدات".

وحذّر التيار، "من عرقلة أو تأخير اصدار وتوزيع البطاقة التمويلية التي ستوفّر للمواطنين الحد الأدنى من القدرة الشرائية تعويضاً عما سيخسرونه نتيجةً لرفع الدعم عن المحروقات".

كذلك، "طالب بإصدار القانون الذي قدّمه تكتل لبنان القوي والذي يعطي مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تمكّنهم من الذهاب الى عملهم وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتسيير عجلة الدولة".

ورأى التيار، أن "إنتاج الطاقة عبر مؤسسة كهرباء لبنان وتوفير البطاقة التمويلية والمساعدة الاجتماعية، هي شروط أساسيّة لإعادة فتح المدارس بالحضور الالزامي وهذا ما يشكّل ضرورة قصوى لانتظام الحياة الطالبية الطبيعية".