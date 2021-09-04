زاخاوفا تعلق على نية واشنطن الانتقام لمقتل الأمريكيين في تفجيرات مطار كابل

العالم - افغانستان

وقالت زاخاروفا في تصريحات لها اليوم السبت:"لقد سمعنا تصريحات من واشنطن بأنهم سينتقمون لما حدث في كابل حول المطار، وفي المطار، حيث قُتل عسكريون أمريكيون، وهنالك مواطنون أفغان قتلوا أيضا.. يجب التذكير أن الولايات المتحدة كانت هناك (في أفغانستان) بمهمة انتقامية، حيث نفذت هذه المهمة الانتقامية لمدة 20 عاما.. إلا أنهم ( العسكريون الأمريكيون) سينتقمون الآن (من الأفغانيين) لفشل مهمتهم السابقة الانتقامية" حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن مقتل 13 جنديا أمريكيا، بالإضافة إلى أكثر من 90 أفغانيا، في تفجيرات تبناها تنظيم "داعش الإرهابي" استهدفت محيط مطار كابل التي حصلت في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثر هذا الهجوم بملاحقة المتسببين، وصرح حينها بأنه وجه البنتاغون بوضع خطط لملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن الهجوم، مضيفا أن "عليهم أن يعرفوا أننا لن نغفر ولن ننسى.. ونحن سنلاحقكم وسنجعلكم تدفعون الثمن".