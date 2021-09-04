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استكمال التجهيزات لنقل الرافضين لاتفاق درعا للشمال السوري

استكمال التجهيزات لنقل الرافضين لاتفاق درعا للشمال السوري
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم حتى الآن لم يتوجه أحد من المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية إلى الحافلات التي وصلت إلى مدخل مدينة درعا الشرقي.

العالم-سوريا

واستكملت الجهات المختصة في درعا جميع التجهيزات لخروج دفعة من المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية من أحياء درعا البلد باتجاه الشمال السوري.

وتم تجهيز عدد من الحافلات الكبيرة وإزالة عدد من السواتر والحواجز الترابية والاسمنتية في منطقة الجمرك القديم لنقل مسلحين رافضين للتسوية من داخل درعا البلد باتجاه الشمال السوري.

هذا وافاد مراسلنا في سوريا "حتى الآن لم يتوجه أحد من الرافضين لاتفاق درعا البلد إلى الحافلات التي وصلت إلى مدخل مدينة درعا الشرقي، وذلك بعدما طالبت ما تسمى "اللجنة المركزية" في الحي بخروج جميع الرافضين للاتفاق وبشكل طوعي، علما أن مهلة الخروج هي حتى الرابعة من بعد الظهر والحافلات متوقفة وجاهزة منذ الصباح".

وكانت المجموعات الإرهابية قامت أول أمس بتعطيل اتفاق التسوية السلمية الذي طرحته الدولة في حي درعا البلد بعد تراجع هذه المجموعات عن تنفيذ شروط قبلت بها سابقاً وفي مقدمتها تسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للجيش العربي السوري في حين تم فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين والمتخلفين عن خدمة العلم وتسليم السلاح في حي الأربعين بدرعا البلد ومناطق أخرى في المدينة.

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