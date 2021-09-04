هنية يشيد بمواقف ايران الداعمة للشعب الفلسطيني

العالم - ايران

جاء ذلك، خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه هنية، اليوم السبت، مع وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" لتهنئته بمناسبة توليه حقيبة الخارجية في الحكومة الايرانية الجديدة.

الى ذلك، اكد وزيز الخارجية على "خيار المقاومة باعتباره السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وانهاء الاحتلال الاراضي الفلسطينية".

وقال امير عبداللهيان في هذا الاتصال : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كسابق عهدها ستدعم نضالات الشعب الفلسطيني من اجل تحرير بلاده وانشاء دولة مستقلة تشمل جميع الاراضي التاريخية في فلسطين وعاصمتها القدس.

وفيما دان الجرائم المستدامة التي يمارسها الصهاينة بحق النساء والاطفال الفلسطينيين، صرح وزير الخارجية الايراني : ان الجمهورية الاسلاية تدعم مبادرة "الاستفتاء العالم" وحق الفلسطينيين باعتبارهم السكان الرئيسيين، في التصويت لتقرير مصير بلادهم.