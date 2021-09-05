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شركة أبل قد تبيع 1.5 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030

شركة أبل قد تبيع 1.5 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

توقعت شركة الاستثمار بيرنشتاين أنه إذا أطلقت شركة آبل سيارتها الكهربائية الخاصة بحلول عام 2025، فقد تبيع ما يصل إلى 1.5 مليون سيارة بحلول عام 2030.

العالم - علوم وتکنولوجیا

وأضافت أن مبيعات السيارات الكهربائية يمكن أن تضيف ما يقرب من 75 مليار دولار إلى إيرادات أبل وتضاعف بشكل فعال معدل النمو الإجمالي للشركة أبل.

وعلى الرغم من أن صانع iPhone لم يعلن رسميًا بعد عن خطط سياراته، إلا أن الشركة تعمل على مبادرة السيارة التي أطلق عليها اسم “Project Titan” منذ سنوات.

وقالت بيرنشتاين في مذكرة للمستثمرين: “إن الإطلاق الناجح للمركبة الكهربائية من أبل سيضيف منافسًا هائلاً يتمتع برأس مال جيد إلى صناعة السيارات”.

وأضافت “نظرًا لقاعدة إيرادات أبل، فإن عددًا قليلاً من الأسواق التي يمكن أن تؤثر على البيانات المالية للشركة، لكن قطاع السيارات يعد سوقًا استهلاكيًا كبيرًا وفريدًا يمكن التعامل معه”.

وقارنت شركة الاستثمار دخول آبل المحتمل إلى قطاع السيارات بوصولها إلى سوق الهواتف الذكية منذ سنوات مع iPhone.

وتقدر برنشتاين سوق السيارات بأكثر من 2 تريليون دولار وتقول إن اهتمام آبل بالقطاع “منطقي”.

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