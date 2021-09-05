المصادقة على تعيين شقيق الرئيس الاسرائيلي سفيرا لدى واشنطن

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وقال بينيت إن “هرتسوغ هو الرجل المناسب لشغل هذا المنصب، ونتطلع إلى العمل معًا للحفاظ على العلاقة الخاصة مع شريكنا المهم والاستراتيجي الولايات المتحدة”.

ويوصف هرتسوغ بأنه على علاقة شخصية وجيدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، حيث تتطلع حكومة بينيت لأن يعمل على استعادة مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة.

وشغل هرتسوغ سابقًا العديد من المناصب العليا منها رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة الجيش، وكذلك السكرتير العسكري لرئيس الأركان و4 وزراء لجيش الاحتلال، كما كان له دور سياسي، وعمل مبعوثًا سياسيًا لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ما بين أعوام 2009 حتى 2014.