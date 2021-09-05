الشيخ بكيرات يدعو لشد الرحال للأقصى لحمايته من الاقتحامات

العالم-فلسطين

وأوضح الشيخ بكيرات، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أن خطوة المستوطنين المتطرفين "دعوة لإشعال حرب دينية لها بداية، ويمكن ألا تكون لا نهاية، وتعدٍّ للخطوط الحمراء".

وأكد أن المسجد الأقصى بحاجة إلى رباط تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين لساحاته، داعيًا إلى شد الرحال إليه.

وشدد على أن المسجد لجميع الأمة الإسلامية والعربية، داعيًا العرب والمسلمين إلى محاصرة الاحتلال، ومحاسبته على اعتداءاته على المسجد الأقصى.

وقال: "ليحتفل اليهود بأعيادهم خارج مسجدنا، فلا يمكن أن يكون مسرحًا لأفعالهم وانتخاباتهم وأصواتهم؛ فالأقصى لا يقبل القسمة على اثنين، وهو حق خالص للمسلمين وحدهم".

وأشار إلى أن كل استفزازات وبلطجة الاحتلال القائم بالقوة على المسجد الأقصى لا يغير فيه شيئًا.

وأضاف: "واضحٌ أن الاحتلال يستغل موضوع الأعياد من أجل زيادة أعداد مقتحمي المسجد، وإدخال نوعيات جديدة للأقصى، ونقل الرموز التوراتية إليه".

وأوضح أن هناك ثلاثة تعديات جديدة على الأقصى تتمثل باستغلال الأعياد لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين، واختيار نوعيات جديدة على مستوى الحكومة ومنظمات ما يسمى بالهيكل المزعوم وأعضاء الكنيست لاقتحامه، بالإضافة إلى نقل رموز توراتية إلى داخله، منها النفخ بالبوق.

وأكد أنه لا يمكن للمستوطنين أن يتمادوا باقتحاماتهم لساحات الأقصى، لولا تواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي معهم.

ولفت إلى أن شرطة الاحتلال تتحمل مسؤولية ما يجرى في المسجد الأقصى من انتهاكات، وخاصة ما بثته عناصر شرطية في المسجد بالآونة الأخيرة، والذي أثبت أنهم يحملون التطرف نفسه.

وأضاف: "إذا كانت الشرطة تشجع هؤلاء المتطرفين، يعني لم يعد هناك أمان لوجودها في ساحات المسجد الأقصى وعند بواباته، لأنها أصبحت شريكة في حمل الأفكار نفسها التي ينادي بها هؤلاء المتطرفون".

وأشار إلى أن هناك أدلة واضحة على تأييد عناصر شرطة الاحتلال للمتطرفين.

وحمّل بكيرات شرطة الاحتلال ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية أي انتهاك لقدسية المسجد الأقصى.

وكان ما يسمي "تجمع منظمات الهيكل" المزعوم دعا إلى تكثيف الاقتحامات لساحات الأقصى بدءًا من غدٍ الأحد وحتى الخميس المقبل بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وجاء في الدعوة أن الاقتحامات ستكون بحماية من شرطة الاحتلال.