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رئيس الكيان الاسرائيلي يتجول بمحيط قطاع غزة

رئيس الكيان الاسرائيلي يتجول بمحيط قطاع غزة
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تجوّل رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، بمحيط قطاع غزة، والتقى رؤساء المجالس هناك ومع جنود القبة الحديدية.

العالم-الاحتلال

وذكر موقع "واللا" العبري، أن هرتسوغ زار المنطقة برفقة رئيس الأركان أفيف كوخافي، حيث أطلعه مسؤول ما يسمى المنطقة الجنوبية، اليعازر توليدانو، على التحديات التي تواجه الجنود على الحدود.

وكانت مشاهد مصورة قد أظهرت فلسطينيًّا (يوم 21 أغسطس/آب الماضي) وهو يُطلق النار من مسدسه على قناص إسرائيلي من مسافة صفر، كان يطلق النار على الفلسطينيين السلميين، عبر ثغرة في الجدار الإسمنتي المحيط بقطاع غزة.

ولاحقًا، وفي 30 أغسطس/آب، أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، عن وفاة القناص شموئيلي متأثرًا بالجروح البليغة التي أُصيب بها.

وآنذاك، كان الفلسطينيون يتظاهرون في الذكرى السنوية الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى.

وأصيب 41 متظاهرًا فلسطينيًّا برصاص القناصة الإسرائيليين في ذلك اليوم، واستشهد اثنان منهما في وقت لاحق، (أحدهما طفل) متأثرين بجراحهما.

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