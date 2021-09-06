اتفاق عراقي تركي حول بروتوكول نهر دجلة

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وذكر بيان لوزارة الموارد المائية العراقية، انه "تم استمرار المباحثات الفنية لليوم الثاني على التوالي برئاسة المبعوث الخاص لرئيس الوزراء لشؤون المياه مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية والمبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه فيصل اراغلو وقد تم حسم الاستفسارات كافة من الجانب التركي حول بروتوكول نهر دجلة وسيتم ارسال النسخة المعدلة النهائية خلال الفترة القليلة القادمة لغرض عرضها بشكلها النهائي وتوقيعها".

وأضاف البيان، "كما تم الاتفاق على المباشرة القريبة بانشاء المركز البحثي المشترك الذي وصل إلى مراحله الأخيرة حيث سيتم تأسيسه في بغداد ليكون انطلاقة لعهد جديد في العلاقات الثنائية العراقية التركية على صعيد المياه"، مبينا ان "المركز سيشكل ركيزة اساسية للخبراء العراقيين والأتراك لتبادل المعلومات وتقديم الدراسات المشتركة التي من شأنها تعزيز وتطوير الإدارة المائية لنهري دجلة والفرات ".

وتابع: انه "تمت مناقشة مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين والتي هي في طور المصادقة من قبل رئيس الجمهورية التركي بعد ان تمت مصادقتها من قبل البرلمان التركي للبدء بتنفيذ بنودها، والاتفاق على ارسال فرق تخصصية من العراق في مجال المياه السطحية والجوفية لمناقشة الملف المائي وزيارة السدود التركية وأهم المشاريع المائية الخاصة بالمياه الجوفية ومشاريع اعادة استخدام المياه العادمة وفق التقنيات الحديثة خلال شهر تشرين الاول القادم".

ووجه الحمداني، بحسب البيان، الدعوة لفيصل اوروغلو لزيارة اهم المنشآت والمشاريع المائية في العراق خلال الفترة القريبة القادمة.