مفاجأة.. لاعبو منتخب الأرجنتين يغادرون أرض الملعب خلال مواجهة البرازيل

العالم-رياضة

وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية، بعد توقف المواجهة عند الدقيقة السابعة من انطلاقها.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن المباراة توقفت بسبب دخول مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية أرض الملعب، للمطالبة بخروج 4 لاعبين أرجنتينيين وصلوا من إنجلترا، على خلفية جائحة كورونا.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز" فإن الواقعة تأتي بعد أيام من الجدل، حيث رفضت السلطات البرازيلية مشاركة أي لاعب أرجنتيني جاء من بريطانيا، لأن البرازيل تفرض حجرا مدته 10 أيام لمن يأتي من بريطانيا، لأنها دولة تدخل القائمة "حمراء".

وبالرغم من إعلان البرازيل رفضها مشاركة 4 لاعبين أرجنتينيين في اللقاء، وهم الحارس إيميليانو مارتينيز والمدافع كرستيان روميرو ولاعبي الوسط إيميليانو بوينديا وجوفاني لو سيلسو، إلا أن الأرجنتين قررت إحضارهم للمشاركة.

وشارك ثلاثة من اللاعبين من بين الأربعة، كأساسيين في اللقاء، وهو ما أغضب السلطات البرازيلية.

وقبل المباراة بأيام، وقف اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول"، مع الأرجنتين، وأعلن أن البرازيل ستعاقب بخصم النقاط إذا لم تسمح بمشاركة الأرجنتينيين القادمين من بريطانيا.

ومع قرار "كونميبول"، قرر المنتخب الأرجنتيني الاعتماد على لاعبيه القادمين من بريطانيا، لكن الرد جاء بشكل غريب ومثير للجدل، من قبل السلطات.

وانتقد الخبراء طريقة تعامل السطات البرازيلية مع الموقف، وتدخلهم بعد انطلاق صافرة الحكم، مما أوقف المباراة الكبيرة بشكل غريب، ولسبب غير مسبوق في تاريخ اللعبة.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022" بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 9 نقاط لكل منهما.