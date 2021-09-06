هل ينفذ الاحتلال عملية اقتحام لجنين بحثاً عن الاسرى الفارين؟

العالم- خاص بالعالم

وقال منصور خلال تغطية خاصة فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي: قد يكون الاسرى الفلسطينيون لجأوا الى مدينة جنين التي تمتاز بأنها مليئة بالسلاح وشبابها اشداء والاحتلال يبيت لها بالاستهداف.

واوضح منصور، ان الاسرائيليين وصفوا عملية فرار الاسرى بأنها حرب السجون وهي تكشف الفشل الامني والاستخباراتي الاسرائيلي، مشيراً ان سجن جلبوع يطلق علية اسم "الخزنة" لشدة اجراءاته الأمنية.

وشدد منصور على ان الفرار من سجن جلبوع غير مسبوق ويسجل لصالح الفلسطينيين، معتبراً ان عملية الهروب من سجن جلبوع ستطير فيها رؤوس من مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي.

هذا وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعلنت صباح اليوم، أن ستة أسرى فلسطينيين ينتمون لحركتي فتح والجهاد الاسلامي فروا فجر اليوم من سجن جلبوع قرب بيسان شمال أراضي عام ثمانية واربعين.

وقالت سلطة سجون الاحتلال إن الأسرى تمكنوا من الفرار عبر نفق حفروه، واضافت أن خمسة منهم ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، اضافة الى زكريا الزبيدي قائد شهداء الاقصى في جنين، وهو قيادي سابق في حركة فتح. وضعت سلطات الاحتلال نفسها في حال استنفار عام ، وتجري عمليات بحث واسعة عن الأسرى الفارين بمشاركة المروحيات. وتتحدث وسائل اعلام عبرية عن مخاوف من أن الأسرى الستة قد ينفذون عمليات داخل الكيان الاسرائيلي.