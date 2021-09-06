بريطانيا تتجسس على شبكة الاتصالات في اليمن

العالم- اليمن

وقال العجري في تغريدة له على تويتر ان بريطانيا ‏تمارس اعمالا تجسسية على بعض شبكات الاتصالات اليمنية، وبعض الكابلات البحرية انطلاقا من محافظات جنوبية.

واضاف بان بريطانيا تتخذ من محافظات جنوبية قواعد لخدمة اهدافهم الاستعمارية، في انتهاك سافر للسيادة اليمنية وخصوصيات المواطنين اليمنيين.

ووصلت نهاية يوليو الماضي دفعة من القوات البريطانية إلى مطار الغيظة في محافظة المهرة بحجة مكافحة الارهاب.

واتهم الشيخ علي سالم الحريزي احد ابرز مشائخ محافظة المهرة القوات البريطانية في المهرة بتدريب عناصر تجسس لاستهداف رجال القبائل في المحافظة مطالبا برحيل كل القوات الأجنبية من المحافظة.

وادانت ‏المحكمة الجزائية في صنعاء في يوليو الماضي خلية تجسس مكونة من خمسة اشخاص بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني واصدرت احكام بالاعدام ضدهم .

واعترف المتهمون (اعضاء الخلية) في تسجيلات بثتها وسائل اعلام محلية بتجنيدهم من قبل الاستخبارات البريطانية وتزويدهم بتجهيزات وانظمة وتطبيقات للعمل داخل اليمن لصالحها.