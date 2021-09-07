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بلينكين: طالبان تعهدت بالسماح للأفغان بمغادرة البلاد بحرية

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أن حركة طالبان تعهدت مجددا بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية. واضاف في كلمة له بالقاعدة الاميركية في قطر ان بلاده تعمل على تسيير رحلات طيران عارض في أفغانستان.

العالم - خاص بالعالم

وأكد انتوني بلينكين وزير الخارجية الأميركي:"اجرينا اتصالات دبلوماسية مع حركة طالبان وتعهد المسؤولين في الحركة بان يسمحوا لمن يحمل وثائق سفر بالمغادرة بحرية".

وأضاف بلينكن أن المجتمع الدولي بأكمله ينظر إلى طالبان للالتزام بهذا التعهد، نعمل على ضمان تنظيم رحلات طيران عارض آمنة تغادر أفغانستان وعلى متنها مواطنون اميركيون وأفغان معرضون للخطر. وبالتأكيد هناك عقبات أمام الطائرات المغادرة، حيث لا نمتلك الوسائل للتأكد من دقة البيانات، أو تحديد هوية المسافرين على متن هذه الطائرات أو بروتوكولات أمن الطيران أو المكان الذين يخططون للهبوط فيه من بين أمور أخرى، ونحن نعمل بينما نتحدث لحل هذه القضايا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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