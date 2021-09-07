شاهد.. تشييع مهيب لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

العالم - مراسلون

ودّع لبنان في مآتم مهيب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان سماحة الشيخ عبد الامير قبلان بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية والحزبية يتقدمهم وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية يمثل الامام السيد علي الخامنئي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قلد الراحل باسم رئيس الجمهورة وسام الارز الوطني.

موكب التشييع انطلق بعد الصلاة على الجثمان من امام مقر المجلس على طريق المطار حيث ووري الثرى في روضة الشهيدين .تقدم الموكب فرق كشفية وحملة اكاليل وصور الفقؤد.



المشاركون اعتبرو برحيل الشيخ قبلان ان لبنان خسر قامة دينية وانسانية عابرة للطوائف ولم تتردد يوما عن وقوفها الى جانب المواطنيبن في كل المناطق.



الشيخ قبلان رحل عن عمر ناهز الخمسة والثمانيين بعد ترد في صحته خلال السنوات الماضية . تبوء رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي بعد وفاة الشيخ محمد مهدي شمس الدين.

رافق الامام المغيب موسى الصدر لدرب الامام موسى الصدر في فترة حضوره في لبنان كما وكان من الذين اعلنو نصرة الجنوب والدعوة لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي وكل انواع الهيمنة والاضطهاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...