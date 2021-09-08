الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القضاء المصري يؤجل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

القضاء المصري يؤجل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، تأجيل النظر بمنع عائلة الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" من التصرف بأموالها إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل.

العالم - مصر

وتلقت الرقابة المالية إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال، والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا، بشأن منع كل من علاء محمد حسني مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وشمل منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

روابط ذات صلة

القضاء المصري يأمر برفع التحفظ عن أموال علاء وجمال مبارك

محکمة مصرية تقرر تأجيل محاكمة صهر حسني مبارك وآخرين في قضية فساد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حقيقة صادمة.. هذا الطعام يسبب 'الموت المبكر' للرجال

القضاء المصري يؤجل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

ليبيا..القاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش"

سوريا تسجل 5 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا

كل ما تريد معرفته عن الانتخابات المغربية 2021

ليبيا تتجاوز مصر في تصفيات مونديال قطر 2022