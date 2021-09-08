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الكشف عن موعد إعلان آبل عن احدث منتجاتها لعام 2021

الكشف عن موعد إعلان آبل عن احدث منتجاتها لعام 2021
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أرسلت آبل دعوات إعلامية لحضور حدث إطلاق منتجها التالي، المقرر عقده في 14 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن أجهزة "آيفون" جديدة.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وسيُبث حدث "California Streaming" من Apple Park (حديقة آبل) وعبر الإنترنت على موقع الشركة الإلكتروني.

وبالإضافة إلى أجهزة "آيفون" الجديدة، والتي قد تحمل اسم "آيفون 13"، قد تكشف آبل عن إصدارات جديدة من "ساعة آبل" وAirPods.

وقد يتمتع هاتف "آيفون" الجديد بعمر بطارية أطول بكثير ويحصل على تحديثات للكاميرا، بما في ذلك "نتوء" أكبر قليلا، وزوم تليفوتوغرافي 2.5x، وتحديث للعدسة فائقة الزاوية.

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ومن المحتمل أيضا أن تحصل أحدث الهواتف الذكية من آبل على تحديثات لقدراتها في التقاط الفيديو، بما في ذلك ميزة ProRes الجديدة لصنّاع الأفلام المحترفين.

وستمنح مقاطع الفيديو عالية الجودة، بما في ذلك HD و4K، صنّاع الأفلام المزيد من إمكانيات التحرير.

وقد يشتمل الجهاز الجديد أيضا على وضع القمر الصناعي الذي يمكّنه من إجراء المكالمات وإرسال النصوص عندما يكون خارج نطاق شبكات الهواتف المحمولة في حالة الطوارئ.

كما اقتُرح أن الشركة قد تعيد TouchID، حيث تداخلت أقنعة الوجه مع قدرة بعض المستخدمين على استخدام Face ID (معرّف الوجوه).

ومن المتوقع أن تحتفظ أجهزة "آيفون" الجديدة بأحجام الشاشة نفسها، مثل نماذج "آيفون 12"، بما في ذلك 5.4 بوصة و6.1 بوصة للنماذج العادية، و6.1 بوصة و6.7 بوصة لطرازات Pro.

ومن المحتمل أن تكون مصنوعة من المواد نفسها مثل الأجهزة السابقة، وهو أمر قد يتغير مع طراز "آيفون" 2022.

وقد تكون لساعة آبل الجديدة حواف مسطحة وشاشة أكبر، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل" الشهر الماضي.

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