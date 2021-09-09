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اتصال هاتفي أجراه البطل الزبيدي

غاية ما وصل اليه الاحتلال بعد 3 أيام من البحث المضني عن أبطال جلبوع

غاية ما وصل اليه الاحتلال بعد 3 أيام من البحث المضني عن أبطال جلبوع
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

بعد 3 ايام (الاثنين الى الأربعاء) من عمليات البحث الواسعة والمضنية والمدعومة بأكثر من ألف جندي لقوات الاحتلال، حصل الاحتلال على معلومة أن البطل الزبيدي أجرى اتصالا هاتفيا.

العالم - فلسطين

فقد كشفت القناة 12 للتلفزيون الاسرائيلي ما وصفته انه تفاصيل جديدة عن الأسرى الستة حيث اتضح أن أحد الأسرى وهو زكريا الزبيدي ، دخل محلاً في المنطقة الشمالية بعد ساعات قليلة من خروجه وتحدث مع صاحب المحل وطلب مساعدة.

وبحسب شهادة صاحب المتجر ، طلب منه الزبيدي طعامًا وإجرى مكالمة هاتفية. في وقت لاحق ، طلب أيضًا توصيلة ، لكن عندما لم يحصل عليها غادر المكان .

ووفقا للتقرير فقد دخل الزبيدي المتجر في الصباح ، بعد ساعات من تمكنه من التحرر من زنزانته في سجن جلبوع.

وبناءا على رواية صاحب المتجر صادر محققو الشاباك التسجيلات من الكاميرات ، ونتيجة لهذه الشهادة تركزت جهودهم في البحث في المنطقة الشمالية.

ووفقا لتقييم أجهزة الشاباك فإن الاسرى تفرقوا إلى ثلاث مجموعات وليس إلى مجموعتين كما كان يعتقد سابقًا.

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اتصال هاتفي أجراه البطل الزبيدي غاية ما وصل اليه الاحتلال بعد 3 أيام من البحث المضني عن أبطال جلبوع

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