طالبان سمحت برحيل 200 من الأمريكيين ومواطني دول أخرى من مزار شريف

العالم - افغانستان

وأكدت وكالة رويترز ان طالبان وافقت على السماح برحيل 200 من المدنيين الأمريكيين ومواطني دول أخرى بواسطة طائرة مستأجرة من مطار كابل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه إشارته إلى أن هؤلاء بقوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأمريكية.

وكشف المسؤول الأمريكي أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل "زاد الضغط على طالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص".

هذا، ويتوقع أن تغادر هذه المجموعة اليوم الخميس، فيما لم يوضح المسؤول "ما إذا كان الأمريكيون ومواطنو الدول الأخرى من بين من تقطعت بهم السبل لأيام في مدينة مزار الشريف بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل".