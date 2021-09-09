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العراق يزيد عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية

العراق يزيد عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

وجّه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية، عن العدد الذي تم إقراره سابقاً بسبب جائحة كورونا وظروفها القاهرة، وليزداد العدد من (40) ألف زائر إلى (80) ألف زائر.

العالم-العراق

وأضاف البيان أن "هذه الزيادة تأتي مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)؛ لما تمثله من أجواء روحانية دينية مؤمنة خالصة؛ وليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزائرين الكرام حضور مراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، مع التزام جميع الوافدين بشروط اللقاح واختبار المسحة والالتزامات الصحية الأخرى".

وقرر العراق قبل أيام، الموافقة على دخول 30 ألف زائر من ايران و10 آلاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، وعبر المطارات العراقية الدولية (حصراً) على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب، أجرى خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق.

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العراق يزيد عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية

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