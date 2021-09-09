العراق يزيد عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية

العالم-العراق

وأضاف البيان أن "هذه الزيادة تأتي مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)؛ لما تمثله من أجواء روحانية دينية مؤمنة خالصة؛ وليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزائرين الكرام حضور مراسم عزاء سيد الشهداء (عليه السلام)، مع التزام جميع الوافدين بشروط اللقاح واختبار المسحة والالتزامات الصحية الأخرى".

وقرر العراق قبل أيام، الموافقة على دخول 30 ألف زائر من ايران و10 آلاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، وعبر المطارات العراقية الدولية (حصراً) على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب، أجرى خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق.