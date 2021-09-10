الرئيس رئيسي يزور خراسان الجنوبية

العالم - ايران

ووصل الرئيس رئيسي الى مدينة طبس احدى مدن محافظة خراسان الجنوبية، وتأتي زيارة الرئيس رئيسي في اطار الوقوف على مشاكل الاهالي في المدن والمحافظات الايرانية والسعي الى حلها.

ويرافق رئيسي في زيارته الى خراسان الجنوبية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وانطلقت جولات الرئيس رئيسي في المحافظات الايرانية منذ الاسبوع الأول لتوليه مقاليد السلطة، وبدأت جولاته من المحافظات الأكثر تضررا ومعاناة، فكانت محافظة خوزستان التي عانت في الآونة مشاكل عديدة من شحة المياه وانقطاع، باكورة جولاته.

وفي الأسبوع الماضي تجول رئيسي في محافظة سيستان وبلوجستان للوقوف على المشاكل التي يعاني منها أهالي المحافظة، واليوم يتفقد الرئيس رئيسي محافظة خراسان الجنوبية.