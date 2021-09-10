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هذه الفئات ممنوعة عن تناول البصل رغم فوائده الكثيرة

هذه الفئات ممنوعة عن تناول البصل رغم فوائده الكثيرة
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

تحدثت خبيرة تغذية عن فوائد البصل وأهميته للجسم ودوره في التقليل من مخاطر أمراض القلب، محذرة في الوقت ذاته فئة من الأشخاص من تناوله.

العالم - منوعات

وقالت الخبيرة ناتاليا نيفيدوفا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن البصل يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف والعديد من المغذيات النباتية.

وبسبب تركيبته الفريدة فإنه يقوم بقمع العمليات الالتهابية في الجسم وتقوية جهاز المناعة.

وأضافت قائلة "بالإضافة إلى وجود فيتامينات ومعادن، مثل فيتامين ج وفيتامين ب، هناك أيضا ألياف، والعديد من المواد النباتية، بما في ذلك الفلافونويد، التي تعمل كمضادات للأكسدة، فهي تقلل وتقمع العمليات الالتهابية في الجسم".

وتابعت قائلة " بأن للبصل دور في التخفيف من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والأورام، بالإضافة لدوره في تقوية الجهاز المناعي".

كما وأن طعم أو نكهة البصل تساعد في التقليل من استهلاك الملح.

محذرة في الوقت ذاته مع عدم اعتبار البصل كدواء يمكن استهلاكه فقط، مؤكدة أنه يجب تناول الخضار بانتظام.

مضيفة بأن الشيء الوحيد السلبي هو رائحة البصل، وهي لا تخرج من الفم فحسب بل ومن مسام الجلد أيضا.

محذرة في الوقت ذاته الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، كمتلازمة القولون العصبي أو التهاب المعدة أو الحرقة في المعدة من تناوله".

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