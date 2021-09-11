هل ازداد المأزق الاميركي بالمنطقة خلال عقدين من الحروب؟

العالم- خاص بالعالم

وقال اللقيس في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": لولا هجمات 11 سبمتمبر المفتعل لما كان باستطاعة الولايات المتحدة الامريكية ان تغزو الدول الاسلامية بالطريقة التي ابتدعتها.

واوضح اللقيس: ان الامريكان بعد هذا الحدث كانوا يخططون لاجتياح العالم الاسلامي ودول عدة، وغزو افغانستان والعراق وسوريا، معتبراً ان الامريكان ظنوا انه بالسطوة العسكرية سوف يحققون طموحات استراتيجية للامبراطورية الامريكية التي كانت تعتقد انها اصبحت احادية القطب بالعالم، لكن بعد مرور 20 عاماً على المخططات المشؤومة الامريكية واحتلالها لافغانستان باتت تتلاحق الهزيمة الامريكية فصولاً.

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