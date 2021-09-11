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بعد تجاوزه بيليه.. ميسي يقترب من معادلة رقم فريد لرونالدو

بعد تجاوزه بيليه.. ميسي يقترب من معادلة رقم فريد لرونالدو
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

تخطى ليونيل ميسي عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه في المباريات الدولية مع بلاده ليصبح "البرغوث" أفصل هداف أمريكي جنوبي، بعدما قاد الأرجنتين للفوز على بوليفيا اليوم الجمعة.

العالم - رياضة

وسجل ميسي ثلاثية "هاتريك"، ليقود الأرجنتين إلى فوز كبير على ضيفتها بوليفيا 3-0، في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022".

ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، رصيده إلى 79 هدفا في 153 مباراة دولية مع الأرجنتين، متخطيا بطل العالم ثلاث مرات بيليه (77 هدفا في 91 مباراة).

ويملك البرتغالي كريستيانو رونالدو، غريم ميسي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية مع 111 هدفا في 180 مباراة.

ولكن النجم الأرجنتيني بات على بعد خطوتين فقط من معادلة رقم آخر ينفرد به "الدون"، وهو عدد الثلاثيات "الهاتريك".

وذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن ميسي (34 عاما)، بعد ثلاثيته في شباك بوليفيا، وصل إلى "الهاتريك" رقم 55 في مسيرته الحافلة (مع الأندية والمنتخب)، في حين يملك رونالدو الذي يكبر غريمه الأرجنتيني بعامين، 57 "هاتريك".

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بعد تجاوزه بيليه.. ميسي يقترب من معادلة رقم فريد لرونالدو