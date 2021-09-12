شاهد.. حكومة ميقاتي الجديدة مدينة لمَنْ؟

العالم- خاص بالعالم

وقال حدرج في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الولايات المتحدة الامريكية تلقت العديد من الخيبات خاصة من ادواتها في الداخل اللبناني حيث نجا حزب الله من العديد من الافخاخ التي نصبت له داخلياً وكذلك من خلال القصف الاسرائيلي والذي رد عليها فوراً.

واوضح حدرج، ان السفن الايرانية المحملة بالبنزين الى لبنان، كسرت بالكامل الحصار الامريكي، مشيراً الى ان الضغط والفراغ السياسي والحصار في لبنان سيؤدي الى المزيد من الشعبية لحزب الله لانه وضع في خططه كيف سيتجاوز هذه المرحلة.

واضاف حدرج، ان تشكيل الحكومة اللبنانية ستنقل الصراع الى داخلها من خلال السيطرة على صندوق النقد الدولي او (الامريكي) الذي يسيطر عليه الامريكيين، مشيراً الى ان الرئيس اللبناني ميشال عون اثبت للقاصي والداني بانه لا يعطل تشكيل الحكومة بل هو يريد تشكيلها وفقاً للدستور، وانه كان مسهلاً للحريري، وكان الاخير كان لديه ارتباطات اعاقت تشكيل حكومته.

واكد حدرج، ان هذه الحكومة مدينة للموقف الاستراتيجي الذي اتخذه السيد نصر الله بكسر الحصار الامريكي وسط تقاطع المصالح للاضداد في لحظة تاريخية كانت ناتجة عن الموقف التاريخي الذي اتخذه السيد نصرالله والذي سيتبعه خطوات اخرى، ما بعد المازوت والبنزين.

يشار الى انه أخيرا تصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا معلنا عن ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من 24 وزيرا، ووقعت المراسيم، على أن تكون أولى الجلسات يوم الاثنين في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق..