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احتجاجات وعصيان مدني بسبب انقطاع الكهرباء في حضرموت

احتجاجات وعصيان مدني بسبب انقطاع الكهرباء في حضرموت
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام يمنية، أن مدينة المكلا بمنطقة حضرموت شهدت تظاهرات واسعة قطعت خلالها الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تدهور العملة والخدمات في المحافظة.

العالم - الیمن

وتحدثت الأنباء عن عصيان مدني كبير في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، واحتجاجات واسعة أغلقت فيها المحلات التجارية تنديدا بتردي خدمات الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة.

ونقل عن مصادر أن مواطنين قاموا بقطع الشوارع الرئيسة والفرعية وأحرقوا الإطارات، ورددوا شعارات تطالب برحيل محافظ المحافظة، لعجزه عن حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها السكان منذ سنوات.

يذكر أن مدينة المكلا تعاني من انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي تصل إلى أكثر 6 ساعات مقابل ساعة واحدة تشغيل فقط وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف.

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