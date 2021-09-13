استشهاد 54 فلسطينيا بينهم 12 طفلا بيد قوات الاحتلال منذ بداية العام

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وذكر باشيليت خلال حفل افتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أنه "حتى الآن هذا العام، قتل 54 فلسطينيا، من بينهم 12 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وشددت المفوضة السامية على أن هذا الرقم أعلى مرتين من العام الماضي، مضيفة أن أكثر من 1000 شخص أصيبوا بالذخيرة الحية.

كما أبدت قلقها العميق تجاه ما اسمته "الحملات القمعية" التي شنتها السلطة الفلسطينية على المعارضة في الأشهر الأخيرة.

وأضافت: "خلال الاحتجاجات التي أعقبت القتل المروع للناشط نزار بنات في حزيران/ يونيو، استخدمت قوات الأمن الفلسطينية القوة غير المبررة ضد المتظاهرين السلميين".

ولفتت إلى أن اعتقال العديد من النشطاء في أغسطس/ آب يشير إلى حقيقة أن القمع يتعمق، ودعت السلطات إلى ضمان سلامة المتظاهرين واحترام الحريات الأساسية لحقوق الإنسان.