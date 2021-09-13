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ألمانيا: نأمل أن تعود إيران إلى محادثات فيينا قريباً جداً

ألمانيا: نأمل أن تعود إيران إلى محادثات فيينا قريباً جداً
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

طالب المتحدث باسم الخارجية الألمانية إيران بالعودة إلى طاولة محادثات فيينا دون الإشارة إلى نقض الدول الغربية التزاماتها بموجب الاتفاق النووي .

العالم - ايران

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين عن أمله في أن تعود إيران إلى محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي قريبًا جدًا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أدباهر في مؤتمر صحفي أسبوعي حول الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "هذه خطوة أولى إيجابية". واضافت "لكننا نتوقع ايضا ان تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على تشغيل الكاميرات بسرعة في المنشآت النووية الايرانية المتضررة على النحو المتفق عليه واستبدال بطاقات ذاكرة الكاميرات."

ودعت الدبلوماسية الألمانية طهران إلى العودة إلى المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي ، دون أن تشير الى انتهاك الدول الغربية الاطراف في الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) لالتزاماتها وقالت "نأمل في العودة الى طاولة المفاوضات في فيينا قريبا وان هذا الام سيكون منطقيا في الوقت الحاضر ."

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