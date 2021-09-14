أبرز عناوين الصحافة الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

ايران ..

- الرئيس إبراهيم رئيسي .. نرحب بأية إنتقادات منصفة وبناءة

ابرار ..

- الخارجية .. حصول الوكالة على بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة بالمنشآت النووية مرهون بإبرام إتفاق

رسالت ..

- الأولوية لغروسي مصالح أمريكا أم الوكالة الدولية .. لماذا يصر على اللعب بملعب الغرب

حمايت ..

غروسي في مجلس الحكام للوكالة الدولية .. لم أحصل على أية تعهدات من إيران

اطلاعات..

- الناطق بإسم الخارجية .. مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي ستستأنف قريبا

سياست روز..

- الرئيس العراقي .. موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني غير مطروح أصلا

قدس ..

-المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا يدعو لإنتفاضة شعبية ضد هادي وأنصاره المدعوم سعوديا

كيهان...

هجمات إرهابية تستهدف محطات الطاقة بفنزويلا تغرق كاركاس ومدنا أخرى في الظلام

مردم سالاري ..

- نواب بالكونغرس الأمريكي يدعون لإجراء إستفتاء عام على أداء وأهلية بايدن

جام جم ..

- إستئناف محاكمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو بقضايا فساد

جوان ..

- كوريا الشمالية تجري تجرية على صاروخ بالستي بعيد المدى في رسالة تحذير لأمريكا

خراسان ..

- مناورات "الأشقاء الثلاثة" بين تركيا وباكستان وجمهورية آذربيجان , هل هي مشروع حلف عسكري ؟

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء

عصر ايرانيان ..

- صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( أمريكا السبب في تعثر مفاوضات الإتفاق النووي ).. الرئيس الامريكي جو بايدن يتحدث عن عزم امريكا على العودة لعضوية الاتفاق النووي لكنه يضع بنفسه عقبات في طريق هذه العودة المنشودة من خلال طرح نفس الشرود الترامبية، ( إن نجاح مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي يبقى مرهونا بتغيير أمريكا وحليفاتها الأوروبيات نظرتها للأمور) ان موقف بلادنا في هذه الفاوضات واضح وعادل تماما , فالمفاوضات ستفقد معناها اذا ما سارت في اتجاه يتنافى مع المصالح الايرانية وعلى رأسها الغاء كل اشكال الحظر , فايران شارك في مفاوضات فيينا لالغاء الحظر ولضمان ىالتزام جميع الاكراف بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 دون اي تغيير , ومطرح اية قضايا خارج هذا المدار يعقل مسار الفمفاوضات وقد يقوضها .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( صواريخ المقاومة تبدد أحلام بينت).. الكيان الصهيوني صعد اعتداءاته على قطاع غزة في الايام الاخيرة بذريعة البالونات الفلسطينية الحارقة.. ان هدف هذا التصعيد هو التظاهر بالقوة لتحويل انظار الداخل والعالم عن فضيحة هرب اسرى فلسطينيين من اكثر سجونه حراسة وتشددا , ولكن في هذا الخضم ( جاء الرد الصاروخي المدروس لفصائل المقاومة كإنذار من أن الآتي سيكون أعظم في حالة إستمرار الإعتداءات) ان الرد الصاروخي الفلسطيني المحدود لم يكن سوى رسالة فلسطينية مختصرة للكيان تذكره بالهزيمة الكبرى التي واجهها في حربه الاخيرة على غزة وان المشهد قد يتكرر وربما بالاف الصواريخ الاقوى والاكثر دقة والابعد مدى./ ان الفصائل الفلسطينية ردت على الاعتداءات الصهيونية بشكل محدود ملوحة بسيوف اخرى بعد سيف القدس الذي لقن الكيان الغاصب درسا لن ينساه في حربه الاخيرة على غزة .

آفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد سلطت الضوء على ( إتساع الخلافات في الحزب الجمهوري بشأن ترامب ) في تقرير لها بهذا المعنى كتبت فيه .. عكست نتائج استطلاع للرأي خاص بالحزب الجمهوري عن وجود شرخ داخلي واسع بين الجمهوريين حول ترامب، ( في هذا الاستطلاع أبدى نحو 63 بالمئة تاييدهم لترأس ترامب للحزب ولرتشيحه في الإنتخابات الرئاسية عام 2024 ) فيما ابدى 37 بالمئة مارضتهم الكاملة لرئاسة وترشيح ترامب، ويقول مؤيدوا ترامب ان ترشيحه سيضمن استعادة الحزب الجمهوري لسيطرته على البيت الابيض والكونغرس , فيما حذر مناهضوا ترامب من ان الوضع في امريكا لا يتحمل عودة ترامب بمواقفه ممارساته الفوضوية الخطيرة .

قدس ..

في الشأن اللبناني كتبت صحيفة قدس في مقالها ( الحكومة اللبنانية الجديدة والتحديات المطروحة ).. يعقد اللبنانيون امالا عريضة على حكومة نجيب ميقاتي للحد من الازمة المعيشية المتشعبة التي تعصف بهذا البلد، ( إن تشكيل حكومة ميقاتي تزامن ولحسن حظها مع نجاح جهود حزب الله بإستيراد الوقود من إيران بشكل عاجل) ولكن مع ذلك فان حجم الازمات المعيشية التي يشهدها لبنان بسبب الفراغ السياسي ولابتزازات والضغوط الغربية والرجعية يحتم تحرك هذه الحكومة الجديدة بشكل مكثف وجدي لايجاد حلول للازمات التي ينوء لبان واللبنانيون تحت وطأتها والتي وصفها ميقاتي نفسه بعبارة حالة الانهيار، ويبدو ان ميقاتي سيركز في بداية مهمه على الحصول على حزمة انعاش مالي من المؤشسسات المالية الدولية , كما يتوقع وحسب تصريحاته معونات من من دول عربية , ولكن المسألة هنا هي ان لبنان بحاجة لمشاريع انمائية كبرى لاعادة ازدهاره .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الاوضاع والاجواء في المغرب على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية في مقالها ( ملاحظات حول هزيمة الإخوان بالمغرب ).. مني حزب العدالة والتنمية الاخواني بالمغرب بهزيمة كبرى في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 12 مقعدا فقط مقابل 61 مقعدا في الانتخابات السابقة , وهذا يعني فقدانه للقسم الاكبر من قاعدته الشعبية، ( إن هذه الهزيمة النكراء لا ترتبط بضعف سياسات الحكومة الإخوانية او لإجراءاتها المتشددة بل لتجاهله للمبادئ التي اوصلتها للسلطة ) وبعبارة اخرى حزب العدالة والتنمية المعروف باعتداله في القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالمقارنه مع الاحزاب الاخوانية بمصر وتونس ما كان ليخسر القسم الاكبر من قواعده الشعبية لو كان الامر مرتبطا بقضايا الاقتصاد وغير ذلك , فهو خسر جمهوره لتاييده التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم المبادئ التي ينادي بها الامر الذي جرده من المصداقية مقابل انصاره.

حمايت ..

صحيفة حمايت نشرت تقريرا يتحدث عن ( وقوع إشتباكات بين طالبان وداعش ) ..هذه الاشتباكات وقعت في مدينة مزار شريف وادت الى سقوط العديد من القتلى والجرحى من كلا الطرفين، ( شهود عيان قالوا إن الإشتباكات وقعت عند حاجز أقامته حركة طالبان بأحد الشوارع الرئيسية في مزار شريف ) حركة طالبان التزمت الصمت الا ان مصادر مقربة من الحركة قالت ان مقاتلي طالبان كانوا يطاردون عناصر داعشية مسؤولة عن عمليات اختطاف اطفال لاخذ فدية من عوائلهم وان اقامة مثل هذا الحاجز في منطقة بالمدينة معروفة بكونها وكر للدواعش جاء في اطار ملاحقةهذه العناصر .