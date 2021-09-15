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بايدن سيعلن اليوم صفقة عسكرية مع بريطانيا وأستراليا ضد الصين

بايدن سيعلن اليوم صفقة عسكرية مع بريطانيا وأستراليا ضد الصين
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سيعلن اليوم الأربعاء عن صفقة جديدة لتبادل التكنولوجيات العسكرية مع بريطانيا وأستراليا يعتقد أنها موجهة ضد الصين.

العالم- الأميركيتان

ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول في البيت الأبيض وموظف في الكونغرس الأمريكي تأكيدهما أن الصفقة ستقضي بتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بين الدول الثلاث في المجالات التكنولوجية الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والمجال السيبراني والمنظومات تحت المائية والقدرات على تنفيذ ضربات عسكرية بعيدة المدى.

وأشار أحد المصدرين للموقع إلى أن الصفقة ستشمل بندا نوويا ستتبادل الولايات المتحدة وبريطانيا بموجبه مع أستراليا معرفتهما بشأن تطوير البنى التحتية الخاصة بالدفاع النووي.

وأوضح مصدرا الموقع أن الصفقة لا تذكر اسم الصين مباشرة، لكن معناها الضمني يكمن في اتخاذ الحلفاء الغربيين خطوة جديدة في سبيل التصدي لنمو الصين في المجالات العسكرية والتكنولوجية.

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