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مصر.. الكشف عن ملابسات مقتل مهندس الدقهلية بعد اختفائه 11 يوما

مصر.. الكشف عن ملابسات مقتل مهندس الدقهلية بعد اختفائه 11 يوما
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية في الدقهلية ملابسات مقتل المهندس أحمد عاطف، حيث عثرت على جثته تحت جسر جامعة المنصورة بعد 11 يوما من اختفائه.

العالم - حوادث

وتبين أن صديق المجني عليه استدرجه وقتله ورمى جثته مياه النيل.

وقال مصدر أمني إن المتهم صاحب شركة لتجارة خامات البلاستيك، وكان صديق المجني عليه، وتجمعهما شراكة تجارية، وإن المجني عليه كان يمده بالأموال لتشغيلها وبلغت قيمتها 680 ألف جنيه و5 شيكات مصرفية ضمانا لحقوقه وحقوق المودعين.

وأضاف المصدر أن المجني عليه والمتهم جرى بينهما اتصال اتفقا خلاله أن يلتقيا لتحصيل الأرباح المتأخرة عن الشهر الماضي لدى المتهم، والتي لم يتسلمها المجني عليه منذ بداية الشهر الجاري بسبب مماطلة المتهم.

وأكد المصدر أن المتهم استدرج المجني عليه إلى كوبري جامعة المنصورة عبر طريق مقابر طلخا ثم الطريق الدائري.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الزوجة، التي اتهمت صديق زوجها بقتله مؤكدة أنه آخر شخص التقى به، وبعدها انقطع الاتصال به، وأنه على غير عادته انقطع الاتصال به بعد أن أخذ من صديقه مبلغ 80 ألف جنيه.

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مصر.. الكشف عن ملابسات مقتل مهندس الدقهلية بعد اختفائه 11 يوما

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