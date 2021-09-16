محلل: حل ازمة الوقود بلبنان اثبت حرص حزب الله على مصلحة بلده

العالم- خاص بالعالم

وقال بيشكر في تغطية خاصة حول دخول قوافل صهاريج المازوت الايراني الاراضي اللبنانية، ان حزب الله اثبت بمبادرته انه حريص على مصلحة بلده، معتبراً ان مبادرة حزب الله ستوسع هامش حل ازمة الوقود في لبنان.

واوضح المحلل السياسي ان الواقع السياسي في لبنان غير مرتبط بحل ازمة الوقود، وان النفط الايراني الذي دخل لبنان وسيدخل لاحقا هو لكل اللبنانيين اجمع، مبيناً ان ايران تقوم بدعم لبنان فيما السعودية تقف متفرجة على ازماته الخانقة خلافاً لما كان يعول حلفاؤها عليها في الداخل، بل اثبتت انها تساهم في اطباق الحصار على لبنان.

هذا وقد دخلت قافلة اولى من صهاريج الوقود الايراني لكسر الحصار الاميركي الى الاراضي اللبنانية وعبرت بلدة العين باتجاه بعلبك الشرقي ناقلة مادة المازوت من مرفأ بانياس السوري.

وتظهر المشاهد قافلة الصهاريج الوقود الايرانية تعبر جسر العاصي في قضاء الهرمل واكدت مصادر محلية ان قافلة صهاريج الوقود الايرانية تضم عشرين صهريجا يحمل كل واحد على متنه 50 الف ليتر من مادة المازوت.

ولفتت المصادر الى ان عملية توزيع المازوت ستمشل جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت كما سيشمل التوزيع جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على الأرض اللبنانية.

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