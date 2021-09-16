الرئيس الايراني يصل الى دوشنبة

العالم - ايران

وتاتي زيارة الرئيس الايراني الذي يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى الى دوشنبة تلبية لدعوة من نظيره الطاجيكي امام علي رحمان للمشاركة في اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وسيلقي رئيس الجمهورية خلال الزيارة كلمة في اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي فضلا عن اجراء محادثات ثنائية مع نظرائه ورؤساء الوفود المشاركة للبحث حل سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر ان منظمة شنغهاي للتعاون تاسست في العام 2001 بمشاركة الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بهدف مكافحة الارهاب والتطرف وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وانضمت الهند وباكستان الى المنظمة في العام 2017 بصفة العضوية الكاملة بعد ان كانتا بصفة عضو مراقب.

وتعد الجمهورية الاسلامية الايرانية لغاية الان عضوا في المنظمة بصفة مراقب.