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البحرين..ادانة زيارة وفد نسائي من السفارة الأمريكية إلى مأتمين في المنامة

البحرين..ادانة زيارة وفد نسائي من السفارة الأمريكية إلى مأتمين في المنامة
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

دان علماء البحرين الزّيارة التي قام بها وفد من السفارة الأمريكية، إلى «مأتم العجم الكبير» و«مأتم بوشهري» في العاصمة المنامة، عشيّة ذكرى استشهاد الإمام الحسن «ع»، يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021.

العالم-البحرین

وقال العلماء في بيانٍ لهم، إنّ «وكر الشيطان في البحرين الذي رفع علم الفاحشة والرذيلة، معلنا الحرب على الإسلام والعقيدة وشرف الأرض والهويّة، هو وجود معاد للدِّين والقيم والفطرة الإنسانيّة القويمة، وغير مرحَّبٍ بِه في أرض البحرين».

وشدّدوا على ضرورة أن ينكر شعب البحرين هذا التغلغلِ والنُّفوذ الشيطاني في أوساط المجتمع، فضلًا عن الأماكن المقدسة كمآتم أهل بيت العصمة والطَّهارة «عليهم السَّلام»، وإعلان الإنكار وعدم الترحيب بمندوبي الشّيطان وممثّليه وكشف ألاعيبهم – وفق البيان.

وأكّد العلماء رفضهم للممارسات الأمريكيّة، في الاستخفاف بالإسلام والشّعب المسلم على أرضِه، والتي لا تراعي حتَّى أبسط الأعراف الدبلوماسيّة التي تُدعى، فلا تحترم الأعراف الاجتماعيّة والأصول الدِّينية على الأقلّ، فتدخل متبرّجات إلى مجلس العزاء بلا أدنى حياء – حسب وصفهم.

وأشارت مصادر إلى أن عضو الهيئة العامة للمواكب الحسينيّة بالعاصمة المنامة «نادر البردستاني»، قد رافق الوفد النسائي الأمريكيّ أثناء جولته وزيارته للمأتمين في المنامة.

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