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مجلس التعاون يحث طالبان على الحوار لحل الأزمة الأفغانية

مجلس التعاون يحث طالبان على الحوار لحل الأزمة الأفغانية
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

دعا مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي حركة "طالبان"، إلى مواصلة الحوار للتوصل إلى "حل شامل" للأزمة الأفغانية.

العالم-افغانستان

وفي بيان أصدرته في ختام اجتماع لوزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين، عقد في العاصمة السعودية الرياض، طالبت دول مجلس التعاون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وفيما أكد ضرورة تفادي جميع الدول التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، دعا البيان طالبان، إلى مواصلة الحوار للتوصل لـ"حل شامل" للأزمة الأفغانية.

وطالب بـ"تولي الأفغان أنفسهم حل الأزمة الأفغانية"، وبـ"تحرك جميع الأطراف في أفغانستان لحل شامل" للأزمة فيها، بحسب البيان.

وأكد أهمية "ضمان منع استخدام أراضي أفغانستان من قبل أي جماعة إرهابية، أو لتصدير المخدرات".

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