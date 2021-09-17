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خطيب زادة : الجزر الثلاث جزء لايتجزأ من الاراضي الايرانية

خطيب زادة : الجزر الثلاث جزء لايتجزأ من الاراضي الايرانية
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة ، ان الجزر الثلاث ابو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى جزء لايتجزأ من الاراضي الايرانية، وذلك في معرض رده على بيان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

العالم- ایران

وقال خطيب زادة في بيان اليوم الجمعة: ان البيانات المملة والمتكررة الصادرة في هذا الصدد لن تغير من حقيقة كون هذه الجزر الثلاث إيرانية.

وأضاف: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض أي تدخل في برنامجها النووي والصاروخي السلمي، وكذلك الشؤون المتعلقة بسياساتها الدفاعية الرادعة.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على أولوية ایران وخاصة الحكومة الثالثة عشرة ، في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات مع جميع دول الجوار دون تدخل أجنبي.

وأعرب خطيب زادة عن أمله أن تقوم بعض دول مجلس التعاون التي تحاول فرض وجهات نظرها المعادية لإيران بتغيير نهجها في المحادثات الإقليمية واتخاذ إجراءات بناء الثقة لتعزيز الدبلوماسية بدلاً من تقديم طلبات غير عملية من دول خارج المنطقة.

وقال: على مجلس التعاون أن يعلم أن الطلبات غير المقبولة وتوجيه اتهامات زائفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وتكرار مزاعم قديمة، لا تقدم حلاً لمشاكل المنطقة ولهذه الدول، وان المنطقة بحاجة الى تغيير النهج من الاعتماد علی الدول الأجنبية إلى التعاطي البناء داخل المنطقة.

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