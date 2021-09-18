مشاورات أمريكية لرفع جزء من اجراءات 'قيصر' عن سوريا

العالم - سوريا

وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي للمصادقة على تعيينها، قالت ليف إن هذا حل مطروح من قبل دول المنطقة، تعاونت فيه كل من الأردن ومصر للتطرق لمشكلة الطاقة ونقلها عبر سوريا إلى لبنان.

وأوضحت أن البنك الدولي يدعم هذه الخطة، ولهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأمريكية وسياسة "العقوبات"، وبما أن الخطة تظهر بوادر جيدة فإن الخارجية الأمريكية تتشاور حالياً مع وزارة الخزانة للمضي قدماً بها.

واعتبرت ليف أن هذه الخطة تقدم حلاً معقولاً قصير الأمد، لما يبدو أنه مشكلة ضخمة ومرعبة في لبنان، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

من جانبه، تحدث رئيس اللجنة، الديمقراطي بوب منينديز، عن انفتاحه على الموافقة، على بعض الإعفاءات من اجراءات "قانون قيصر"، لتسهيل مرور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان.

وشدد على أنه من داعمي قانون "قيصر" الشرسين، وأنه لا يود إصدار إعفاءات عن دمشق، لكن إذا رأت وزارة الخارجية أن هذه هي الطريقة الوحيدة لوصول الطاقة للبنان، فمن المهم إيجاد طريقة للمضي قدماً فيها.