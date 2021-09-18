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بالفيديو.. سمكة عملاقة تلتهم وحش البحار

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تمكّن صياد من تصوير فيديو مثير يظهر التهام سمكة عملاقة لقرش في فلوريدا.

العالم - منوعات

وبينما كان الصياد جون بروسارد يبحر للصيد قرب غودلاند في فلوريدا، التقط بصنارته سمكة قرش، إلا أنه تفاجئ بالتهامها من قبل سمكة عملاقة من نوع "الهامور الأطلسي".

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية والتي نشرت الفيديو، فإن جون صدم مما حدث، حيث كان يصطاد في المنطقة التي تتواجد فيها أسماك القرش.

وظهر جون في الفيديو مذهولا مما حدث وهو يصرخ: "شيء لا يصدق. سمكة كبيرة التهمت سمكة القرش التي اصطنادها".

وأكد جون أن "الهامور" قد تمكن من قطع خيط صنارته، المعدة لاصطياد أسماك بأوزان كبيرة.

وقدّر الصياد أن يكون وزن "الهامور" في حدود حوالي 200 كيلوغرام، لافتا إلى أنه سيعيد التفكير مجددا باللقب الذي يطلقه كثيرون على أسماك القرش على أنها "وحوش البحار المرعبة" بعدما وثّق هذه الحادثة.

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