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إندونيسيا.. مقتل متطرف على صلة بـ "داعش" في مداهمة لقوات الأمن

إندونيسيا.. مقتل متطرف على صلة بـ
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش في إندونيسيا مقتل علي كالورا، المتطرف الذي يتصدر قائمة المتشددين المطلوبين في البلاد والمرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، اليوم السبت.

العالم- أسيا والباسفيك

وقال العميد فريد مكروف قائد منطقة سولاوسي، أن كالورا كان أحد متشددين اثنين قتلا في تبادل إطلاق النار، موضحا أن المتشدد الآخر يدعى جاكا رمضان.

وأوضح أن الرجلين قتلا خلال مداهمة نفذت مساء السبت على يد فريق مشترك من عناصر الجيش والشرطة في مديرية باريغي الجبلية بمقاطعة سولاوسي الوسطى، وهي منطقة تتاخم مديرية بوسو التي تعتبر معقلا للمتطرفين في المقاطعة.

وقال مكروف إن "علي كالورا كان يتصدر قائمة الإرهابيين المطلوبين وكان زعيما لشبكة مجاهدي شرق إندونيسيا"، في إشارة إلى جماعة متطرفة كانت قد بايعت "داعش" عام 2014.

وأضاف أن قوات الأمن تبحث عن أربعة أعضاء آخرين من الجماعة التي أعلنت سابقا عن عدة عمليات اغتيال لعناصر الشرطة والأقلية المسيحية. وتكثفت العمليات الأمنية في مقاطعة سولاوسي الوسطى في الأشهر الماضية في محاولة لتوقيف أعضاء الشبكة.

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