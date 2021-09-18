السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير أنبوب للغاز جنوب شرق دمشق

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير أنبوب للغاز جنوب شرق دمشق
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجير أنبوب للغاز في محطة دير علي، جنوب شرق العاصمة السورية دمشق.

العالم - سوريا

وقالت ما تسمى بـ"ولاية الشام" على قناتها عبر تطبيق "تليغرام": "... ضمن الحرب الاقتصادية، تمكن جنود الخلافة من تفخيخ وتفجير خط الغاز الواصل بين محطتي (تشرين الحرارية) و(دير علي) وبرجي كهرباء يتبعان لمحطة (دير علي) أمس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة الجنوبية".

وكان وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أعلن أمس الجمعة في تصريح لقناة "السورية"، أن "اعتداء على أحد خطوط الغاز في محطة دير علي، أدى إلى خروجها عن العمل وإلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر في وزارة الكهرباء قوله إن "التحقيقات جارية لكشف الملابسات، وإن تفاصيل ما جرى ستعلن فور ورودها".

روابط ذات صلة

بالفيديو.. اتهام "داعش" بسلسلة تفجيرات في افغانستان

واشنطن تعلق على اغتيال القيادي في "داعش" أبو وليد الصحراوي

مقتل 3 دواعش بعملية أمنية في كركوك

العراق: اعتقال تسعة عناصر من ’داعش’ بعدة محافظات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لودريان: أزمة صفقة الغواصات كذب واحتقار لفرنسا

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير أنبوب للغاز جنوب شرق دمشق

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-09-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-09-2021

بانوراما .. قمة شنغهاي وتفجيرات افغانستان

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-09-2021