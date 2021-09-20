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قائد عسكري ايراني: الامن الكامل مستتب في الحدود المشتركة مع افغانستان

قائد عسكري ايراني: الامن الكامل مستتب في الحدود المشتركة مع افغانستان
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

 اكد قائد قوات الجيش في منطقة شمال شرق ايران العميد الركن رضا آذريان بانه لا توجد الان اي مشكلة في حدود ايران وان الامن الكامل مستتب في جميع الحدود الشرقية والمشتركة مع افغانستان.

العالم - ايران

وقال العميد الركن آذريان في تصريح ادلى به لمراسل "ارنا" خلال زيارته التفقدية لحدود دوغارون بمدينة تايباد بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: ان التواجد الدائم للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وقوات حرس الحدود في جميع الحدود الشرقية للبلاد قد ادى الى استتباب الامن الكامل.

واضاف: رغم بعض التحركات الحربية في افغانستان خلال الاشهر الماضية فانه ليس هنالك اي قلق للشعب الايراني لان القوات المسلحة للبلاد بمراقبتها للحدود على مدار الساعة وبعيون ثاقبة وصلابة واقتدار دائم جاهزة للتصدي لاي تحرك عدواني.

وتابع العميد الركن آذريان: ان القوات المسلحة المنتشرة في الحدود الشرقية ترصد بكل قوة ويقظة مخططات الاعداء البغيضة وفيما لو وقع منها اي خطأ فانها ستتلقى ردا قاسيا من القوات المسلحة الايرانية.

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