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شاهد.. تحقيق العدالة للشهيد صالح الصماد بعد اعدام المشاركين في الاغتيال

الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

بث الإعلام الأمني اليمني اعترافات المجموعة المتورطة في اغتيال الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد. وكشف المدانون عن صلتهم بضابط استخبارات اماراتي لتنسيق عملية الاغتيال.

العالم - اليمن

وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، واخيرا تتحقق العدالة لرئيس المجلس الأعلى السياسي الشهيد صالح الصماد وعددا من مرافقيه الذين استشهدوا خلال ضربة جوية للعدوان السعودي عام 2018 في مدينة الحديدة .


فبعد ان حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء باعدام المشاركين و المخططين للجريمة بث الاعلام الامني لوزارة الداخلية اليمنية اعترافات الخلية المتورطة مع دول العدوان في اغتيال الرئيس السابق للمجلس السياسي الاعلى صالح الصماد .

واكد المدانون وضع شرائح الكترونية في جيب احد المرافقين للشهيد الصماد اثناء القاء التحية عليه في اجتماع تم في جامعة الحديدة موضحين انه عندما خرج الشهيد الصماد من الجامعة تم الاتصال بتحالف العدوان حيث قام الطيران بمتابعته واستهدافه .


كما اكد المدانون انهم تواصلوا مع ضابط اماراتي يسمى ابوطير حيث نسقوا معه لتنفيذ العملية واستلموا منه أموالا للمشاركة في تنفيذ الاغتيال هذا وقد تم اعدام جميع المدانين التسعة بعد محاكمتهم.

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شاهد.. تحقيق العدالة للشهيد صالح الصماد بعد اعدام المشاركين في الاغتيال

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