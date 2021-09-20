تايلاند.. اللقاح المضاد لكورونا تحت الجلد، بدلا من العضلات!

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وقال وزير الصحة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، إن هذه الطريقة التي بدأ الأطباء اختبارها الشهر الماضي، يمكن استخدامها وفقا لتقدير المتخصصين الطبيين، شريطة أن تكون مدعومة بالأدلة.

وقال تشالرمبونغ سوكونثافون، مدير مستشفى فاشيرا في فوكيت، إن المستشفى حصل على الضوء الأخضر لاستخدام هذه التقنية اعتبارا من يوم الجمعة، حيث أظهرت التجارب أنها أثارت استجابة مناعية مماثلة للطريقة المعتادة، مشيرا إلى أنه "يمكن استخدام جرعة واحدة من اللقاح لخمس حقن تحت الجلد".

حتى الآن، تم تطعيم 21٪ فقط من إجمالي 72 مليون شخص يعيشون في تايلاند، بشكل كامل.

هذا وسجلت تايلاند حتى الآن أكثر من 1.4 مليون إصابة بكورونا و15 ألف حالة وفاة، غالبيتها سجلت منذ أبريل من هذا العام.