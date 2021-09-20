الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تايلاند.. اللقاح المضاد لكورونا تحت الجلد، بدلا من العضلات!

تايلاند.. اللقاح المضاد لكورونا تحت الجلد، بدلا من العضلات!
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون إن الأطباء في تايلاند حصلوا على الضوء الأخضر للبدء في إعطاء جرعة اللقاح المضاد لكورونا تحت الجلد، بدلا من العضلات، في محاولة لتقوية المناعة وتوسيع إمدادات اللقاح.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال وزير الصحة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، إن هذه الطريقة التي بدأ الأطباء اختبارها الشهر الماضي، يمكن استخدامها وفقا لتقدير المتخصصين الطبيين، شريطة أن تكون مدعومة بالأدلة.

وقال تشالرمبونغ سوكونثافون، مدير مستشفى فاشيرا في فوكيت، إن المستشفى حصل على الضوء الأخضر لاستخدام هذه التقنية اعتبارا من يوم الجمعة، حيث أظهرت التجارب أنها أثارت استجابة مناعية مماثلة للطريقة المعتادة، مشيرا إلى أنه "يمكن استخدام جرعة واحدة من اللقاح لخمس حقن تحت الجلد".

حتى الآن، تم تطعيم 21٪ فقط من إجمالي 72 مليون شخص يعيشون في تايلاند، بشكل كامل.

هذا وسجلت تايلاند حتى الآن أكثر من 1.4 مليون إصابة بكورونا و15 ألف حالة وفاة، غالبيتها سجلت منذ أبريل من هذا العام.

روابط ذات صلة

شرطة تايلاند تشتبك مع محتجين في العاصمة لليوم الثاني على التوالي

شرطة تايلاند تشتبك مع محتجين مناهضين للحكومة

تايلاند تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

تايلاند..تظاهرات تطالب باستقالة رئيس الوزراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. سخط واحتجاجات بمدن يمنية تحت سيطرة تحالف العدوان

حلاق يدلل زبائنه بشطرنج وبيانو ومكتبة

امارات ليكس: بن زايد يعرض على كيان الإحتلال تواجدا عسكريا دائما بالإمارات!

موقع عبري.. بالفيديو.. نتنياهو يـسخر من الرئيس الامريكي ويقلد حركته

شاهد بالفيديو.. حركة الجهاد: بعد حدث نفق الحرية، الكل يرقب يوم التحرير

مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي لوقف بيع صفقات الأسلحة إلى السعودية