الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

9 قتلى و16 جريحا جراء تبادل لإطلاق النار في شمال غرب باكستان

9 قتلى و16 جريحا جراء تبادل لإطلاق النار في شمال غرب باكستان
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

قتل 9 أشخاص وأصيب 16 آخرون على الأقل بجروح نتيجة تبادل لإطلاق النار وقع أثناء اجتماع لسكان قرية باكستانية، على خلفية نزاع على أرض زراعية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقالت صحيفة Express Tribune الباكستانية الناطقة بالإنجليزية إن الحادث وقع في منطقة دير العليا بمحافظة خيبر باختونخوا، حيث بحث شيوخ العشائر المشاركون في اجتماع (جيرغا) قضايا متعلقة ببناء طريق ومصادرة أراض لهذا الهدف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحاضرين اشتبكوا في البداية في شجار لفظي، لكنهم أخذوا بعد ذلك البنادق وبدأوا في إطلاق النار على بعضهم البعض. وأضافت الصحيفة أنه تم نقل الجرحى والجثث في وقت لاحق إلى مستشفى، حيث أكد الطاقم الطبي وفاة تسعة أشخاص، وقال إنه أيضا قدم العلاج لـ 16 مصابا، خمسة منهم في حالة حرجة.

روابط ذات صلة

باكستان تسير رحلة تجارية من إسلام آباد إلى كابل

رئيسي : الفرص متاحة لتوسيع التعاون بين طهران واسلام اباد

مقتل 7 جنود و5 مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان

باكستان تحذر المجتمع الدولي عن تأخير الإستجابة بشأن أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن/ملحق تفصيلي ثالث من عملية البأس الشديد بمأرب

مسؤول إيطالي: أوروبا والناتو يدفعان ثمن الربيع العربي والانسحاب من كابل

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يلتقي المدير العام للوكالة الدولية 

على خلفية اتفاق اوكوس.. شاهد.. أزمة دبلوماسية اميركية اوروبية

وزير الطاقة السعودي يدعم دون أن يعلم جهود إحياء الإتفاق النووي!

الشورى اليمني: الأجدر بغوتيريش أن يدين جرائم العدوان بحق المدنيين