خطيب زادة لـ'ارنا': استئناف مفاوضات فيينا خلال الاسابيع القليلة القادمة

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا" في نيويورك اليوم الثلاثاء، لفت "خطيب زادة" بان مفاوضات فيينا تشكل احد القضايا الرئيسية خلال المباحثات الثنائية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "السيد جوزيف بوريل" و وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة 4+1.

لكن المتحدث باسم الخارجية، نوه في هذا التصريح ايضا بانه "لم يتم التنسيق مسبقا لأي اجتماع بين وزراء خارجية ايران ومجموعة 4+1، ولم يدرج ذلك على جدول اعمال (الوفد الايراني) الى نيويورك.

واضاف : على حد علمنا ليس جميع وزراء خارجية دول 4+1 متواجدين في نيويورك.

يذكر، ان وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان"، كان قد توقع في تصريحاته الاخيرة ان "القوى العالمية وايران ستعقد اجتماعا على هامش المؤتمر السنوي لمنظمة الامم المتحدة في فيينا".